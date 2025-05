Dem Tod entronnen - DLRG rettet über 1.400 Menschenleben

Menschen sterben beim Schwimmen in Flüssen, in Seen, im Meer - immer wieder. DLRG-Retter verhindern viele Tragödien: 2024 retten sie besonders vielen Menschen das Leben. Eines aber macht ihnen Sorgen.

© Thomas Strünkelnberg, dpa