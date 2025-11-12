Christkind hat schon Tausende Wunschzettel erhalten

Veröffentlicht 12.11.2025 - 13:06 Uhr

In den Weihnachtspostfilialen kommen nun täglich kistenweise Kinderbriefe an. Die Helferinnen und Helfer beantworten jedes Schreiben - in Engelskirchen bereits seit 40 Jahren.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH