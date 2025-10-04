Bundesamt warnt vor Sturmflut

Bundesamt warnt vor Sturmflut

Veröffentlicht 04.10.2025 - 17:12 Uhr

Orkanböen, Fährausfälle, Hochwasser – der deutschen Nordseeküste droht am Sonntag eine Sturmflut. Welche Orte besonders betroffen sind.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH