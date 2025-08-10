Direkt zum Hauptinhalt springen
Brand auf Berg in Edinburgh
Flammen:
Brand auf Berg in Edinburgh
Brand auf Berg in Edinburgh
Veröffentlicht 10.08.2025 - 20:03 Uhr
Arthur's Seat ist ein beliebtes Ausflugsziel. Touristen wie Einheimische schauen von dort gern auf die schottische Hauptstadt. Nun brennt es auf dem Berg.
© dpa
