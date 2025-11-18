Block-Prozess: Israelischer Firmenchef vernommen

Veröffentlicht 18.11.2025 - 17:06 Uhr

Die Block-Kinder sollen an Silvester 2023/24 von einer israelischen Sicherheitsfirma aus der Obhut ihres Vaters entführt worden sein. Nun hat der Firmenchef bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH