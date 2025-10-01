Bermuda rüstet sich für Hurrikan «Imelda»

Veröffentlicht 01.10.2025 - 12:27 Uhr

Auf Kuba hinterließ der Sturm Tote, in den USA stürzten durch seine Ausläufer Häuser ins Meer. Nun zieht Hurrikan «Imelda» auf Bermuda zu.
© dpa

