Bei Suche nach Mädchen Leiche in Brandhaus gefunden

Bei Suche nach Mädchen Leiche in Brandhaus gefunden

Aktualisiert 23.09.2025 - 18:06 Uhr

In einem Haus in Pinneberg bei Hamburg brennt es. Ein neun Jahre altes Mädchen wird vermisst. Nun haben Einsatzkräfte eine Leiche geborgen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH