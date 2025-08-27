Baum erschlägt Betreuerin in Zeltlager

Aktualisiert 27.08.2025 - 18:02 Uhr

In einem Zeltlager für Jugendliche in Schleswig-Holstein stürzt ein Baum auf ein Zelt. Eine 25 Jahre alte Betreuerin kommt dabei ums Leben.
