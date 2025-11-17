Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul

Aktualisiert 17.11.2025 - 18:14 Uhr

Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH