Angst, Widerstand - Wie Transpersonen unter Trump leben

Dieses Wochenende findet die Worldpride in den USA ihren Höhepunkt und Abschluss - in einer Zeit, in der Transmenschen kaum Grund zum Feiern haben. Was bedeutet die Einschränkung ihrer Rechte für sie?

© Franziska Spiecker, dpa