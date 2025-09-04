Direkt zum Hauptinhalt springen
Abriss von Carolabrücke doch viel teurer
Dresden:
Abriss von Carolabrücke doch viel teurer
Abriss von Carolabrücke doch viel teurer
Veröffentlicht 04.09.2025 - 11:39 Uhr
Die Abrisskosten der Carolabrücke in Dresden fallen höher aus als gedacht. Für Sicherungsmaßnahmen und Verkehrsführung flossen rund fünf Millionen Euro.
