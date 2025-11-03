37 Tote bei Überschwemmungen in Vietnam

37 Tote bei Überschwemmungen in Vietnam

Veröffentlicht 03.11.2025 - 06:45 Uhr

Häuser und Straßen stehen in Teilen Vietnams seit einer Woche unter Wasser. Jetzt nähert sich auch noch ein Tropensturm dem südostasiatischen Land.
