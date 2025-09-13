20-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung in Berlin

Aktualisiert 13.09.2025 - 13:10 Uhr

Drei Männer sollen von einer Gruppe aus 15 Menschen angegriffen worden sein. Ein 20-Jähriger überlebt den Angriff nicht. Was ist bekannt?
