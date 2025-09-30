Verkehrsminister bei Kabinettsklausur zusammengebrochen

Verkehrsminister bei Kabinettsklausur zusammengebrochen

Aktualisiert 30.09.2025 - 13:44 Uhr

Einer fehlt beim Gruppenfoto: Verkehrsminister Schnieder musste von der Kabinettsklausur ins Krankenhaus.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH