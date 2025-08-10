Umfrage: Fast jeder Zweite mit Gesundheitssystem unzufrieden

Umfrage: Fast jeder Zweite mit Gesundheitssystem unzufrieden

Veröffentlicht 10.08.2025 - 11:36 Uhr

Steigende Kassenbeiträge, lange Wartezeiten: Viele Bürger meinen, im Gesundheitssystem könnte es besser laufen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH