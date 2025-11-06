Studie: Antidemokratische Einstellungen verfestigt

Veröffentlicht 06.11.2025 - 11:24 Uhr

Die große Mehrheit der Bundesbürger sieht sich als überzeugte Demokraten. Doch einige haben auch ganz andere Ansichten. Der Wunsch nach einem starken Führer ist verbreitet.
© Basil Wegener, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH