Regierung will Hürden für Betriebsrenten senken

Regierung will Hürden für Betriebsrenten senken

Veröffentlicht 03.09.2025 - 04:15 Uhr

Betriebsrenten sollen eine wichtige Säule der Alterssicherung sein. Doch zuletzt sank die Quote. Nun soll die Kehrtwende gelingen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH