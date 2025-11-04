Nächstes Treffen der Koalitionsspitzen am 13. November

Veröffentlicht 04.11.2025 - 15:15 Uhr

Bei mehreren Themen gibt es Unstimmigkeiten innerhalb der schwarz-roten Regierung. Bald sollen wieder die Parteispitzen ran.
© dpa

