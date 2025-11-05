Merz stellt sich in Syrien-Debatte klar hinter Wadephul

Aktualisiert 05.11.2025 - 14:49 Uhr

Mit Äußerungen über Syrien hatte Außenminister Wadephul in den eigenen Reihen für heftige Irritationen gesorgt. Der Kanzler bemüht sich um eine Versachlichung der Debatte.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH