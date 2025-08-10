Merz: An Grundsätzen der Israel-Politik ändert sich nichts

Merz: An Grundsätzen der Israel-Politik ändert sich nichts

Veröffentlicht 10.08.2025 - 15:09 Uhr

Der Kanzler hat mit seiner Israel-Politik heftigen Protest in den eigenen Reihen ausgelöst. Jetzt erklärt er sich öffentlich.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH