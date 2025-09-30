Kanzler Merz begrüßt Trump-Friedensplan für Gaza

Kanzler Merz begrüßt Trump-Friedensplan für Gaza

Veröffentlicht 30.09.2025 - 09:39 Uhr

In die Bemühungen um ein Ende des Gaza-Kriegs kommt Bewegung. Die Bundesregierung unterstützt einen Plan des US-Präsidenten.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH