DIW-Chef fordert verpflichtendes soziales Jahr für Rentner

DIW-Chef fordert verpflichtendes soziales Jahr für Rentner

Veröffentlicht 22.08.2025 - 11:06 Uhr

Vom Wirtschaftsinstitut DIW kommt erneut ein brisanter Vorschlag. Wieder geht es um Rentner.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH