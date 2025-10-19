Deutscher Botschafter verlässt vorübergehend Georgien

Veröffentlicht 19.10.2025 - 12:15 Uhr

Botschafter Fischer verlässt Georgien vorerst. Das Auswärtige Amt spricht von Hetze gegen die EU, Deutschland und ihn persönlich.
