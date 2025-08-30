Direkt zum Hauptinhalt springen
Behörden fahnden nach Rechtsextremistin Liebich
Extremismus:
Behörden fahnden nach Rechtsextremistin Liebich
Behörden fahnden nach Rechtsextremistin Liebich
Veröffentlicht 30.08.2025 - 10:48 Uhr
Die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ist nicht zur Haft in der JVA in Chemnitz angetreten. Nun wird sie per Haftbefehl gesucht.
