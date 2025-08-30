Behörden fahnden nach Rechtsextremistin Liebich

Veröffentlicht 30.08.2025 - 10:48 Uhr

Die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ist nicht zur Haft in der JVA in Chemnitz angetreten. Nun wird sie per Haftbefehl gesucht.
© dpa

