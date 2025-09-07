Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Bas zu Linnemann: Bürgergeld-Entzug «nicht so einfach»
Home
Nachrichten
Inland
Sozialreform:
Bas zu Linnemann: Bürgergeld-Entzug «nicht so einfach»
Bas zu Linnemann: Bürgergeld-Entzug «nicht so einfach»
Veröffentlicht 07.09.2025 - 15:12 Uhr
Wie soll es weitergehen beim Bürgergeld? Die SPD-Chefin hält einen Radikal-Vorschlag aus der Union nicht für realistisch.
© dpa
Newsticker
#
Mehrheit würde gern weniger arbeiten
Wirtschaft
#
Russland greift Ukraine mit Rekordzahl an Drohnen an
Ausland
#
Papst spricht «Influencer Gottes» heilig
Panorama
#
Militär: Drohne auf Flughafen im Süden Israels eingeschlagen
Ausland
#
«Oscarreife Fahndung»: Amokläufer wieder in Psychiatrie
Panorama
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH