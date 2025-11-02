Anschlag geplant? Mann in Berlin festgenommen

Anschlag geplant? Mann in Berlin festgenommen

Aktualisiert 02.11.2025 - 14:40 Uhr

In Berlin kommt es am Samstag zu einer Festnahme, ein Spezialeinsatzkommando ist beteiligt. Terrorverdacht steht im Raum. Vieles ist noch unklar.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH