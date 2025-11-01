Zweiter Shutdown-Monat in den USA

Zweiter Shutdown-Monat in den USA

Veröffentlicht 01.11.2025 - 05:03 Uhr

Seit mehr als einem Monat dauert der «Shutdown» in den USA an. Das hat Auswirkungen für Wirtschaft, Bevölkerung und Tourismus. Die Unzufriedenheit unter den Amerikaner wächst.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH