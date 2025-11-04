Ukrainischer Generalstab: Keine Einheit eingekesselt

Veröffentlicht 04.11.2025 - 21:09 Uhr

Der ukrainische Generalstab widerspricht Berichten über eingekesselte Truppen bei Pokrowsk. Die Lage sei allerdings schwierig.
