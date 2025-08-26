Trump will Todesstrafe für Morde in Washington

Trump will Todesstrafe für Morde in Washington

Veröffentlicht 26.08.2025 - 21:18 Uhr

Seit 1957 wurde in der US-Hauptstadt niemand mehr hingerichtet. Der US-Präsident will das ändern.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH