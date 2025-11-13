Trump unterschreibt Haushalt: Shutdown in den USA beendet

Aktualisiert 13.11.2025 - 17:05 Uhr

Noch nie dauerte ein Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA so lange. In der Nacht beschließt das Parlament einen Übergangshaushalt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH