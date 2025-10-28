Sudan erklärt WFP-Mitarbeiter zu unerwünschten Personen

Sudan erklärt WFP-Mitarbeiter zu unerwünschten Personen

Aktualisiert 28.10.2025 - 20:56 Uhr

Es ist nicht das erste Mal, dass die sudanesische Regierung zu der Maßnahme greift. Eine Begründung blieb zunächst aus.
