Senat leitet Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten an Trump

Veröffentlicht 19.11.2025 - 17:09 Uhr

Die Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Epstein sollen nach dem Willen des US-Parlaments veröffentlicht werden. Dafür fehlt jetzt nur noch die Unterschrift eines Mannes.
