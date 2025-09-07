Selenskyj: Vier Tote nach russischen Luftangriffen

Selenskyj: Vier Tote nach russischen Luftangriffen

Aktualisiert 07.09.2025 - 12:02 Uhr

Russland überzog die Ukraine mit dem größten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Kiew beklagt Tote, darunter auch ein drei Monate alter Junge.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH