Russland meldet zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff

Russland meldet zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff

Veröffentlicht 11.08.2025 - 02:30 Uhr

Immer wieder greift die Ukraine russische Gebiete mit Drohnen an. Laut Russland gibt es erneut Opfer.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH