Putin spricht vor Trump-Gipfel mit seinen Verbündeten

Putin spricht vor Trump-Gipfel mit seinen Verbündeten

Aktualisiert 08.08.2025 - 14:31 Uhr

Schon bald wollen der US-Präsident und der Kremlchef zusammentreffen. Putin entfaltet vorher breitangelegte diplomatische Aktivitäten.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH