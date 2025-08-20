Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Nato alarmiert deutsche Eurofighter in Rumänien
Home
Nachrichten
Ausland
Krieg in der Ukraine:
Nato alarmiert deutsche Eurofighter in Rumänien
Nato alarmiert deutsche Eurofighter in Rumänien
Veröffentlicht 20.08.2025 - 18:06 Uhr
Während russischer Luftangriffe auf die Ukraine alarmiert die Nato zwei deutsche Eurofighter in Rumänien. Der Nato-Luftraum blieb aber unverletzt.
© dpa
Newsticker
#
DFB-Kapitänin Gwinn verpasst Supercup-Duell in Karlsruhe
Fußball-News
#
Nato alarmiert deutsche Eurofighter in Rumänien
Ausland
#
Polizei findet sechs abgetrennte Köpfe in Mexiko
Panorama
#
US-Sanktionen gegen Richter von Strafgerichtshof verhängt
Ausland
#
Digitalminister drängt Ministerien zu Bürokratieabbau
Inland
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH