Nato alarmiert deutsche Eurofighter in Rumänien

Nato alarmiert deutsche Eurofighter in Rumänien

Veröffentlicht 20.08.2025 - 18:06 Uhr

Während russischer Luftangriffe auf die Ukraine alarmiert die Nato zwei deutsche Eurofighter in Rumänien. Der Nato-Luftraum blieb aber unverletzt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH