Merz: «Der Krieg in Gaza ist zu Ende»

Merz: «Der Krieg in Gaza ist zu Ende»

Aktualisiert 13.10.2025 - 15:21 Uhr

Der Kanzler würdigt den 13. Oktober als historischen Tag. Er hofft nun, dass von der Waffenruhe im Gazastreifen auch ein Signal in ein anderes Kriegsgebiet ausgeht.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH