Kampfansage an Trump: Elon Musk kündigt eigene Partei an

Der reichste Mann der Welt will offiziell in der Politik mitspielen. Elon Musk kündigt eine neue Partei an und macht damit eine Kampfansage an US-Präsident Trump. Was steckt dahinter?

© Anna Ringle und Andrej Sokolow, dpa