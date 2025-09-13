Israel fängt erneut Rakete aus dem Jemen ab

Israel fängt erneut Rakete aus dem Jemen ab

Veröffentlicht 13.09.2025 - 03:27 Uhr

Die Huthi-Miliz im Jemen attackiert Israel immer wieder mit Drohnen und Raketen. Erneut heulten in Tel Aviv und anderen Orten des Landes die Sirenen.
