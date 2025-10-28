Guterres fordert Ende der Gewalt im Sudan und Verhandlungen

Veröffentlicht 28.10.2025 - 01:45 Uhr

Die Vereinten Nationen fordern ein Ende der Gewalt im Sudan. Zivilisten müssten schnell Hilfe bekommen.
