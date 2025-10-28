Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet

Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet

Veröffentlicht 28.10.2025 - 18:15 Uhr

Sie waren mit Westen als humanitäre Helfer gekennzeichnet. Trotzdem wurden sie getötet. Das Leben der Freiwilligen ist gefährlich.
