EU: Israel hält Hilfsdeal für Gaza nicht ganz ein

Aktualisiert 07.08.2025 - 13:57 Uhr

Im Juli erzielen die EU und Israel eine Vereinbarung für mehr humanitäre Hilfe im Gazastreifen. Aber hält sich Israel auch an die Abmachungen?
