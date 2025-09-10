Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Dutzende Festnahmen bei Protestaktionen um Paris
Home
Nachrichten
Ausland
«Bloquons tout»:
Dutzende Festnahmen bei Protestaktionen um Paris
Dutzende Festnahmen bei Protestaktionen um Paris
Veröffentlicht 10.09.2025 - 09:24 Uhr
Aus Ärger über Sparpläne ruft ein diffuses Bündnis zu Blockaden in Frankreich auf. Schon am Morgen gibt es Festnahmen.
© dpa
Newsticker
#
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Ausland
#
Drohnen-Abschuss in Polen: Konfliktpotenzial an Ostflanke
Ausland
#
Über 2.000 Vögel: Illegaler Transport in Italien gestoppt
Panorama
#
Dutzende Festnahmen bei Protestaktionen um Paris
Ausland
#
Polens Regierungschef: Zerstörte Drohnen sind aus Russland
Ausland
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH