26 Verletzte bei Drohnenangriff auf Kiew gemeldet

Veröffentlicht 26.10.2025 - 03:51 Uhr

Erneut greift das russische Militär die ukrainische Hauptstadt an. Die Luftabwehr ist aktiv, kann Schäden und Opfer aber nicht verhindern.
