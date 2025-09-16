Youtube stellt Weichen für mehr KI in Videos

  • Video-Plattform: Youtube stellt Weichen für mehr KI in Videos

Veröffentlicht 16.09.2025 - 19:06 Uhr

In Kurzvideos bei Youtube dürfte es bald mehr KI geben. Die Google-Plattform bindet bei Youtube Shorts Software ein, die Videos aus Textvorgaben erzeugt.
