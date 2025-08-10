Umfrage: Mehrheit stritt schon mit Partner per Textnachricht

  • Home
  • Digital
  • News
  • Fetzen per Handy: «Fexting»: Umfrage: Mehrheit stritt schon mit Partner per Textnachricht

Umfrage: Mehrheit stritt schon mit Partner per Textnachricht

Veröffentlicht 10.08.2025 - 07:30 Uhr

Haben Sie sich schon mal per Messages mit dem oder der Liebsten gezofft? Dann sind Sie keineswegs allein.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH