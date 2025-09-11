Spotify führt Lossless-Streaming ein

Spotify führt Lossless-Streaming ein

Veröffentlicht 11.09.2025 - 13:42 Uhr

Verlustfreie Audiokomprimierung ist bei vielen Musikstreaming-Diensten seit Jahren Standard. Marktführer Spotify verzichtete dagegen lange darauf. Das ändert sich jetzt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH