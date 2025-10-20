Xiaomi 15T im Test: Mittelklasse-Smartphone mit Oberklassen-Ausstattung

Wer Oberklassen-Ausstattung möchte, muss in der Regel tief in die Tasche greifen. Dass es auch anders geht, zeigt das Xiaomi 15T. Das Mittelklasse-Smartphone liegt mit einer UVP ab 649,90 Euro (UVP) weit unter der 1.000-Euro-Marke, glänzt aber durch eine oberklassenwürdige Ausstattung. Wie sich das Xiaomi 15T in der Praxis schlägt, zeigt unser Test.

© Tom Meyer