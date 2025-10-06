Motorola Moto G05 im Test: Alltagstaugliches 100-Euro-Smartphone

Ein Smartphone für 100 Euro, das wirklich alltagstauglich ist? Das hätte man früher vergeblich gesucht, doch die Lenovo-Tochter Motorola bietet das mit dem Motorola Moto G05 an. Trotz seines niedrigen Preises bietet das Einsteiger-Smartphone alles, was man braucht: einen 5.200 Milli-Ampèrestunden-Akku, eine 50-Megapixel-Hauptkamera und ein reines Android-Betriebssystem mit zweijähriger Update-Garantie. Was das Motorola Moto G05 in der Praxis taugt, zeigt unser Test.

© Tom Meyer