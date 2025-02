«Telekom»-Mail: Nein, da wartet keine neue Sprachnachricht

Spam-E-Mails vermeiden: 6 Tipps für Dich

Wetten, auf Deinem Briefkasten klebt ein „Bitte keine Werbung“-Sticker? Bei E-Mails ist es nicht so einfach, Spam zu stoppen – oder doch? Es gibt praktischerweise viele verschiedene Möglichkeiten, wie Du Spam-Mails blockieren kannst. Wir verraten Dir, was Du präventiv machen kannst und wie Du bei unterschiedlichen Programmen dabei vorzugehen hast. Das lohnt sich schon deshalb, weil Spam-E-Mails jährlich bis zu 36 Tonnen CO2 verursachen. Zwar haben viele E-Mail-Anbieter haben bereits einen eigenen Spamfilter, der Dir die meisten Mails mit Werbung oder unseriösen Angeboten vom Hals hält. Doch auch diese lassen sich mit einfachen Tricks noch deutlich optimieren. Zudem haben wir noch ein paar Tipps, wie Du generell vermeiden kannst, Opfer von Spam-Attacken zu werden.Tipp 1: Mehr Achtsamkeit für weniger Spam Es werden viele Köder ausgeworfen, um an Deine E-Mail-Adresse zu kommen. Von Gewinnspielen über Newsletter bis hin zum Weiterverkauf Deiner E-Mail-Adresse an Dritte. ...